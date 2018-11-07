E-5'te Kamyon Devrildi, Trafik Kilitlendi
D-100 Karayolu, Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, trafiğe çıkacak sürücülere uyarı yaparak, "Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM Otoyolu'nu kullanın" dedi.
E-5 Beylikdüzü Edirne istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyon devrildi. Trafik Edirne istikametine durma noktasına geldi.
E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir kamyon devrildi. Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikameti trafiğe kapandı.
KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun lastiğinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyonet bir otomobilin üstüne devrilip yan yattı.
KAZADA YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırılmaya çalışılıyor. Kazayı kamyondakiler ve otomobildekiler yara almadan atlattı.
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abi bizim tırcı arkadaşın aküsü bitmiş abi, aküsüz Adanadan buraya zor gelmiş abi, logar kapağındaki kablolarla aküyü şarj ederken kaza olmuş abeyCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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LOGAR KAPAĞI İSKİ İSKİ İSKİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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logar kapağının e-5 in ortasında ne işi varCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Yeni Türkiye HÜLOOOOĞCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yağmur.suyu.icmesuyu.ekektrk..kanalizasyon.ve.dogal.kazik...icin...ayri.5.mt.ayirin.. yolları...her.biri..icin..kazip...durmayin . ..mühendisler....yol.acilirken..bunu..gozonune.alin...imar...izni...vermeyin...ve.her.belediye.meclisi.bunu..gorsun..,...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır