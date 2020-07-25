E-5'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı 5 karayolu Göztepe mevkiinde aniden duran otomobile kamyonet çarptı.

E-5 karayolu Göztepe mevkiinde aniden duran otomobile kamyonet çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Opel Astra markalı otomobil iddiaya göre bir anda durunca arkadan gelen patates yüklü kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hasar alırken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin yakını ise olay yerine gelip kazayı gördüğünde sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadını yine yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA