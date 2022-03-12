İSTANBUL (İHA) - - E-5'te kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

E-5'teki karın etkisi drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bu gün akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük yaşarken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler sinyallerini açarak yoluna devam etti. Öte yandan yoldaki karın etkisi ise drone ile havadan görüntülendi.