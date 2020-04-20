E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi - Haberler
Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilk mesai günü akşam dönüşü E-5'te oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

20.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:41
E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilk mesai günü akşam dönüşü E-5'te oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından 2 günlük kısıtlama gece saatlerinde sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde E-5 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Ebru Şallı Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Rüştü Reçber Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:26:03. #1.14#
title