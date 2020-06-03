E-5'te akşam saatlerinde trafik yoğunluğu
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E-5'te akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

5'te akşam saatlerinde trafik yoğunluğu E-5 karayolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

03.06.2020 03:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:28

E-5'te akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - E-5 karayolunda akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da trafik yeniden yoğunlaştı. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde trafik oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Çağlayan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yönde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Uzun kuyruğun oluştuğu trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

E-5'te akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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