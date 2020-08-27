E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde aracını motosikletlilerin üzerine sürdükten sonra birine çarparak yere düşüren, sonrasında kaçıp yoldaki araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı
27.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:49

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde aracını motosikletlilerin üzerine sürdükten sonra birine çarparak yere düşüren, sonrasında kaçıp yoldaki araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 2 bin 744 lira idari para cezası kesildi.

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iş çıkışı trafikte seyir halinde olan 34 KS 8864 plakalı aracın sürücüsü bir motosikletlinin üzerine sürmüş, duruma sinirlenen motosikletli trafik sıkışınca inerek araç sürücüsünün yanına gitmişti. O esnada geri manevra yapan araç sürücüsü, arkasında duran motosikletli kuryeyi çarparak yere düşürmüştü. Tansiyonun yükselmesi ile tartışma çıkınca araç sürücüsü kaçmaya başlamıştı. Bunun üzerine motosikletliler ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başlamış, sürücü dörtlü sinyallerini yakarak emniyet şeridine girmişti. Motosikletlilerin takip ettiği ve bir süre sonra durdurduğu araç sürücüsü, başını aracın camından içeriye sokarak kavga etmeye başlayan motosikletliyi birkaç metre sürükleyerek kaçmaya devam etmişti. Arka arkaya şeritler değiştirerek kaçmaya devam eden sürücü, aracını motosikletlerin üstüne sürmüş ve trafikte terör estirmişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 KS 8864 plakalı araç sürücüsü A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücüye burada "karayolu üzerinde zorunlu haller dışında art arda şerit değiştirmek, makas" maddesinden bin 228 lira, "aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin emniyet şeridini ihlali" maddesinden bin 228 lira ve "kaza yerini terk etmek" maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda 2 bin 744 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca A.K'nın sürücü belgesine, sağlık kurulları tarafından sağlık şartlarına haiz olduğu yeni bir sağlık raporuyla belgelenene kadar geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü A.K., "kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezine teslim edildi. Şahıs, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Bir annenin en zor anı! Uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Fatih Dönmez Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Deniz Akkaya Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Ankara
Şu an buradasınız: E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:49:55. #1.15#
title