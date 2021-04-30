E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | 3. Sayfa

5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu Avcılar'da tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Avcılar'da tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından emniyet güçleri, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla birlikte dışarı çıkınca, E-5'te kontrol noktalarının da etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Avcılar ve Küçükçekmece girişlerinde bulunan kontrol noktalarının da etkisiyle gitgide yoğunlaşan trafik, drone ile havadan görüntülendi.

E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu
E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'
Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir"
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Akıl almaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
Akıl almaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Ebru Gündeş Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Ünal Karaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:29:42. #1.15#

title