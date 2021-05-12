E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı
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E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı

E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 karayolunda seyir halindeki bir sürücü, tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı.

E-5 karayolunda seyir halindeki bir sürücü, tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savruldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında E5 karayolu Saadetdere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü yan tarafındaki başka bir sürücüyle tartıştı. Tartışma sonrası sürücü, aracıyla diğer sürücünün arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Polis ekipleri kaza yapan araçlara tutanak tuttu. Kazadan dolayı E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü. Öte yandan, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı
E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı
E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı
E-5 karayolunda seyir halindeki sürücü tartıştığı diğer sürücünün aracına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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