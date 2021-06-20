E-5 karayolunda bir otomobil alev alev yandı

5 karayolu Sefaköy mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından dumanlar yükselen otomobilde yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan araç sürücüsü motor kısmında alevler yükselen otomobilden kendini dışarıya atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını durdururken itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken otomobilde büyük hasar oluştu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda küle dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin yolu açmasıyla trafik akışını normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı