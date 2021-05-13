Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
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Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 5 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

E-5 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece-Bahçelievler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece-Bahçelievler istikameti Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğukan T. idaresindeki 34 TJT 67 plakalı ticari taksiye, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BSM 146 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan 34 UG 0751 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada taksi sürücüsü Doğukan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E-5 trafiği tek şeride düştü

Yaralı taksi şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, E-5 karayolunun Bahçelievler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan ticari taksi şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı
Son dakika haber | E-5 karayolunda üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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