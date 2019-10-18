18.10.2019 22:46

E-5 Karayolu'nda terör estiren motosikletli magandalar yakalandı

Ehliyetlerine el konulan magandalara 3 bin 6 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nun çeşitli noktalarında motosikletle süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren iki maganda yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 3 bin 6 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 Karayolu Merter mevkisinde motosikletli bir maganda, süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Karayolunda 190 kilometre hıza ulaşan maganda trafikte adeta terör estirip kazaya davetiye çıkartmıştı. Bir başka maganda ise yine araçların arasında aynı şekilde giderek akrobatik hareketler yapmış ve hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saymıştı.

Ehliyetlerine el konulup para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, 34 CCF 465 plakalı motosiklet sürücüsünün Bekir G. ve 34 BN 6023 plakalı motosiklet sürücüsünün Faik Furkan T, olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandalardan Bekir G.'ye burada, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira, "Yönetmelikte belirtilen hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden bin 2 lira, sürücü Faik Furkan T.'ye ise "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmek" maddesinden bin 2 lira olmak üzere toplamda 3 bin 6 lira idari para cezası kesildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Ayrıca sürücülerin ehliyetleri, "sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik" hükümleri doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA