10.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:38

E-5 Karayolu'nda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

E-5 Karayolu'nda saygı duruşu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. İstanbul E-5 Karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. E-5 Karayolu'nda saygı duruşu drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA