E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

18.08.2019 17:29

E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Edirne istikameti Çağlayan mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstanbul Yeni Havalimanı'na seyir halinde olan özel halk otobüsü aniden fren yapılan nakliye kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan ön camlar otobüs şoförüne isabet etti. Camların isabet ederek yaraladığı otobüs şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise İstanbul Yeni Havalimanı'na giden bir başka otobüse binerek yolculuklarına devam etti.

Meydana gelen kazaya emniyet şeridinde ilerlerken aniden normal şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün neden olduğu iddia edildi. Nakliye kamyonunun aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptığı, ardından otobüsün arkadan kamyona çarptığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA