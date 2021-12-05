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E-5 Karayolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan kurtulan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı mevkii Anadolu yakası istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda 34 BSY 042 plakalı otomobille seyir halinde olan Şemsettin S. yol ayrımına geldiği esnada gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçtaki yaşlı sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık, polis ve ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamı kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. İtfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucunda kazaya karışan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

E-5 Karayolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

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