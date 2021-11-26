E-5 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı

ANKARA (İHA) - E-5 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüjü aşarak yan yoldaki araca çarptı. kazanın etkisiyle araçlardan biri aydınlatma direğine saplanırken diğeri araç ise alışveriş merkezinin bahçesine daldı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 23.15 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çürük kontrolünde olan 06 KA 3415 plakalı araç seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak önce aydınlatma direğini devirip daha yan yolda seyir eden Tolga Sivirikaya yönetimindeki 54 ABY 024 plakalı araca çarparak durabildi. Ardından çarpmanın etkisiyle savrulan Sivrikaya yönetimindeki araç yol kenarında bulunan alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağının arkasına savruldu. O esnada durakta kimsenin olmaması büyük bir can kaybını önlerken olayı gören vatandaşlar durumu polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan Ahmet Çürük, oğlu Emin Çürük, Murat Yaz Bünyamin Yıl ve Nilay Barut olay yerine gelen ambulanslar ile Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL