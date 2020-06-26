E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza
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E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeyken hem dans hem de birbirlerine tekne atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

26.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:47

E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

İSTANBUL - E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeyken hem dans hem de birbirlerine tekne atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi.

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başlamıştı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atmış, yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yapmıştı. Magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurtmuştu.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücülerin plakalarını tek tek belirledi. Magandaların kimliklerinin de tespit edilmesi üzerine 34 CRF 192 plakalı motosiklet sürücüsü Zafer Y, 34FG9187 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Emin T. ve 34 CBP 185 plakalı motosiklet sürücüsü D.G. sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Ehliyetlerine el konulup 5 bin lira ceza

Şubeye götürülen sürücülere burada, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 lira, "Motosiklet sürücülerinin motosikleti devamlı iki elleriyle sürmemesi" maddesinden 288 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden de bin 228 lira olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı bin 648 lira idari para cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Ayrıca sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G. Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G, "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi

Amirliğine teslim edildi.

E-5 Karayolu'nda dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

Kaynak: İHA

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