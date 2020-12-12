E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi

Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü-Topkapı istikametine E-5 Karayolu üzerinden seyreden 21 AAU 521 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy'de metrobüs yolunu ayıran bariyerlere, ardından aynı güzergahta sağ tarafta bulunan başka bir bariyere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırın kabininde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hasar gören bariyer ve çarpmanın etkisiyle sökülen asfalt parçalarının metrobüs yoluna girmesi dolayısıyla seferler bir süre tek şeritten yapıldı.

E-5 Karayolu Topkapı istikametinde de kaza nedeniyle yoğunluk oluştu. Trafik yan yolda tek şeritten sağlanıyor.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak