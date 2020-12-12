E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi

12.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:29
E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi

Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü-Topkapı istikametine E-5 Karayolu üzerinden seyreden 21 AAU 521 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy'de metrobüs yolunu ayıran bariyerlere, ardından aynı güzergahta sağ tarafta bulunan başka bir bariyere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırın kabininde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hasar gören bariyer ve çarpmanın etkisiyle sökülen asfalt parçalarının metrobüs yoluna girmesi dolayısıyla seferler bir süre tek şeritten yapıldı.

E-5 Karayolu Topkapı istikametinde de kaza nedeniyle yoğunluk oluştu. Trafik yan yolda tek şeritten sağlanıyor.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

İlgili Haberler

Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu
Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü kayboldu
Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
Bariyerlere çarpan TIR'dan fırlayan sürücü, denize düşerek kayboldu
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı; D-100 kapandı-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Demet Akbağ Demet Özdemir
Spor Pierre Webo Mauricio Lemos Enner Valencia Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:53:03. #1.15#
title