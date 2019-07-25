E-5'i karpuz tarlasına çeviren kaza

Beylikdüzü E-5'te karpuz yüklü kamyonete ile bir otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası kamyonette bulunan karpuzlar yola saçıldı. Yol karpuz tarlasına dönerken, Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza,Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 NG 2281 plakalı Mustafa Yavuz yönetiminde karpuz yüklü kamyonet ile 34 ES 4194 plakalı Vahit Barkal yönetimindeki araç çarpıştı. Kaza sonrasında kamyonetin kasasındaki karpuzlar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası rapor tutarken yola saçılan karpuzlar vatandaşlar tarafından temizlendi. Kaza sonrası yolda Avcılar istikametine doğru yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA