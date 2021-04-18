E-5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

5'i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar Biri plakalı diğeri plakasız olan motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak tehlikeye davetiye çıkardılar E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular.