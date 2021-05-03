E-5 Büyükçekmece-Silivri istikameti trafiğe kapatıldı
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E-5 Büyükçekmece-Silivri istikameti trafiğe kapatıldı

E-5 Büyükçekmece-Silivri istikameti trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 Büyükçekmece-Silivri istikameti üst geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

E-5 Büyükçekmece-Silivri istikameti üst geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yollardan sağlanırken, sökülen üst geçidin durumu büyük bir felaketten dönüldüğünü ortaya çıkardı.

E-5 Büyükçekmece-Silivri istikameti Büyükçekmece mevkiinde bulunan bir üst geçitte yaşanan deformasyon ve yolda yapılacak genişletme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen yetkililer, üst geçit söküm işlemlerine başladılar. Sökülen üst geçidin bir hayli eskidiği ve ayakta zor durduğu gözlendi. Çalışmanın bu gece de devam edeceği ve yolun kapalı olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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