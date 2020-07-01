"e-38" uygulaması ile satış yapmak isteten üreticilerle sözleşme imzalandı
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"e-38" uygulaması ile satış yapmak isteten üreticilerle sözleşme imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "e-38" uygulaması ile satış yapmak isteten 100'e yakın üretici ile 1000'in üzerinde eser için sözleşme imzalandı.

01.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:37

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "e-38" uygulaması ile satış yapmak isteten 100'e yakın üretici ile 1000'in üzerinde eser için sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sanal ticaret e-38 uygulaması, Kayseri'nin yöresel ürünlerini sanal mağazalarda satışa sunarak şehrin güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Uygulama ile KAYMEK kursiyerlerinin, eğitmenlerinin ve üreticilerin eserleri hem ev ekonomisine destek oluyor hem de şehrin ekonomisini canlı tutuyor.

Bu kapsamda e-38 uygulaması için 100'e yakın üreticinin 1000'in üzerinde eseri için sözleşme yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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