Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor

Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyorŞirketten yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla evde geçen bir yılın sonunda yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları yapanlar, devam eden Kovid-19 nedeniyle konaklayacakları otellerin...

Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla evde geçen bir yılın sonunda yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları yapanlar, devam eden Kovid-19 nedeniyle konaklayacakları otellerin koşullarını sorgulayarak seçim yapıyor. Tatil planlayanların, seçim aşamasında sağlıklarını koruyabilecekleri yerler ise öncelik oluyor.

Global olarak yapılan araştırmalar, kişilerin seyahatlerini planlarken en çok güvenlik ve hijyen konusuna dikkat ettiğini gösterirken, otel yöneticilerinin yüzde 82'sinin sosyal mesafeyi sağlamak için ortak alanlarda değişiklik yaptığını ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında konaklama sektöründe faaliyet gösteren otellerin kapalı mekanlarında hava kalitesini korumak adına EN1822 standardına göre test edilmiş H13 filtreleme yapabilen hava temizleyiciler öneriliyor. Dyson'ın geçen ay tanıtımını yaptığı yeni nesil hava temizleyiciler, bu programda önerilen sertifikasyon kriterlerini de karşılıyor. HEPA H13 filtrelemeye sahip Dyson hava temizleyiciler tamamen yalıtımlı koruma sağlarken, ultra ince partikülleri yüzde 99,95 oranında yakalıyor.

Dyson, evlerde ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarladığı yeni hava temizleyicileriyle ultra ince partikülleri ve uçucu organik bileşikleri (VOC) algılayıp yakalıyor ve bulunduğu ortama temiz hava yayıyor. Aktif karbon filtreleriyle alerjen, polen ve küf sporları gibi 0,1 mikrondan küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalarken, HEPA H13 filtreleme sistemiyle geliştirilmiş tüm makinelerinde tamamen yalıtımlı bir filtreleme sunuyor ve EN1822 test metodu standardını karşılıyor.

Dyson mühendislerinin, kirli havanın filtreleri geçmesini ve kirleticilerin tekrar odaya taşımasını önlemek için geliştirdiği yüksek basınçlı contalar, tamamen yalıtımlı bir koruma sağlıyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, formaldehiti algılayarak yok edebiliyor. Dyson Purifier Cool hava temizleyici ise temizleme performansından ödün vermeden yüzde 20 daha sessiz çalışarak daha sessiz bir deneyim sunuyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde ve Dyson Purifier Cool hava temizleyiciler, Dyson Link mobil uygulaması tarafından kontrol edilebiliyor ve sesli komut kontrolüyle etkinleştirilebiliyor.

Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor
Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor
Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor
Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Boris Johnson
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dyson'ın yeni nesil hava temizleyicileri Güvenli Turizm Sertifikasyon kriterlerini karşılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:41:51. #1.14#

title