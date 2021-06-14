Dyson'dan teknolojisever babalar için hediye önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dyson'dan teknolojisever babalar için hediye önerisi

Dyson'dan teknolojisever babalar için hediye önerisi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Dyson, Babalar Günü için Dyson Supersonic saç kurutma makinesini özel stant hediyesiyle sunuyor.

Dyson, Babalar Günü için Dyson Supersonic saç kurutma makinesini özel stant hediyesiyle sunuyor.

Dyson'dan yapılan açıklamada, şirketin, teknolojisever babalar için Dyson Supersonic saç kurutma makinesi önerdiği bildirildi.

Açıklamada, akıllı ısı kontrolü sayesinde saçı ve saç derisini yüksek ısı hasarından koruyan makinenin, güçlü ve kontrollü hava akımı sağladığı aktarıldı.

Aşırı ısıya ihtiyaç duymadan saçın sağlıklı bir şekilde kurumasına ve şekillendirilmesine imkan sunan makinenin, tüm başlıklarını bir arada saklama olanağı veren ve çelik malzemeyle tasarlanan manyetik stant hediyesiyle satışa sunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dyson'dan teknolojisever babalar için hediye önerisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:05:50. #1.16#

title