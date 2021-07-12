Dyson'dan kablosuz süpürge ve teknolojik saç bakım ürünleri

Dyson kablosuz süpürgeler, yeni ev kurarken süpürgesini yenilemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Dyson kablosuz süpürgeler, yeni ev kurarken süpürgesini yenilemek isteyenlerin tercihi oluyor.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, ev tozunu temizleyebilmek için farklı alanlarda kullanılabilecek çeşitli başlıklara ve güçlü emişe sahip bir süpürge oldukça etkili. Toz alma sürecinden sonra ev elektrikli süpürgeyle temizlenerek zemine dağılan tozlardan rahatlıkla kurtulmak mümkün.

Dyson V11 kablosuz süpürge, 6 katmanlı filtre sistemi sayesinde bu tozlardan kurtulmayı sağlıyor. 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayarak yalnızca temiz havayı dışarı veriyor.

Dyson V11 kablosuz süpürgenin yüksek verimli filtreleme özelliğini kullanmak evdeki alerjenlerden kurtulmaya yardımcı oluyor. En güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalayarak dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor. Yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları kolayca yakalıyor. Üstelik her zemin türünde derinlemesine temizlik için halılarla sert yüzeyler arasındaki farkı hissederek motor hızını otomatik olarak değiştiriyor. Makinenin LCD ekranı, seçilen güç modu ve kalan çalışma süresi dahil olmak üzere mevcut performansı gösteriyor ve size temizlik sırasında daha fazla kontrol sunuyor.

Dyson Airwrap saç şekillendirici, farklı başlık seçenekleriyle kuaförünü dilediği yere taşıyarak saçında hacimli bukleler, doğal dalgalar veya düz bir stil yaratmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Ürün, "Akıllı Isı Kontrolü" teknolojisiyle şekillendirme sırasında saçı aşırı ısı hasarına karşı koruyup, sağlıklı görünmesini sağlıyor.

Coanda etkisi adı verilen aerodinamik bir olguyu kullanan ürün, havayı ısıyla birleştirip saçın doğal parlaklığını ortaya çıkarıyor. Bu etki sayesinde hava doğru hız ve basınçla saça uygulanıp, saçın bukle başlığına kendiliğinden sarılmasına olanak sunuyor. Bu pratik yöntemle saçta doğal dalgalar ve bukleler oluşturulabiliyor. Saç tipine ve dilediğiniz stile göre, ürününün 20mm, 30mm ve 40mm kalınlığındaki uzun ve kısa başlıklarından en doğrusunu seçmekse kullanıcıya kalıyor.

Dyson Airwrap ile elde edilenler sadece bukleler veya dalgalardan oluşmuyor. Düz görünüm isteyenler de yine saç tipine ve uzunluğuna göre normal veya küçük boyuttaki saç düzleştirme fırçaları arasından seçim yapabiliyor. Daha hassas saç derisine sahip olanlar da, şekillendirme sırasında yumuşak düzleştirme fırçasını seçebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu