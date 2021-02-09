Dyson, Bursa'daki ilk satış noktasını açtı

Global teknoloji şirketi Dyson, Bursa'daki kullanıcılarına en iyi hizmeti sunabilmek için ilk direkt satış noktasını Korupark AVM'de açtı.

Global teknoloji şirketi Dyson, Bursa'daki kullanıcılarına en iyi hizmeti sunabilmek için ilk direkt satış noktasını Korupark AVM'de açtı.

Dyson'dan yapılan açıklamalara göre, Korupark AVM'deki açılışla birlikte şirketin Türkiye'deki direkt satış noktası sayısı 15'e çıktı.

Dyson satış noktasında kullanıcılara keyifli bir alışveriş deneyimi sunulurken, ziyaretçiler uzmanlar tarafından karşılanarak diledikleri ürünü deneyimleyebiliyor ve en son teknolojiler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Korupark AVM'de bulunan Dyson alanı, markanın İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa'daki ilk direkt satış noktası olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan