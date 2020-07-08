'
Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, son 3 sezonda İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de
08.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:46

Fenerbahçe Beko, son 3 sezonda İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın başına Başantrenör Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ilk transferini de yaptı. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Avrupa kariyerine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Braunschweig takımında başlayan Pierre, 2017 yılından bu yana Sassari'de forma giydi.

İtalyan ekibi ile bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 12.6 sayı, 8.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

26 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi Dünya
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi Ekonomi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir Politika
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Gülben Ergen Gonca Vuslateri
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Dava Kaza İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 17:07:53. #1.15#
title