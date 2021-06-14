Dyshawn Pierre, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
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Dyshawn Pierre, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Dyshawn Pierre, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, kadrosuna 2020-2021 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla Euroleague'de dikkatleri üzerine çeken Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 2+1 yıllık uzatıldığını açıkladı. Pierre, bu sezon Euroleague'de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldı. Kanadalı basketbolcu, 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları ile mücadele etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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