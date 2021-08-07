Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-20 Eylül'de yapılacak
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Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-20 Eylül'de yapılacak

Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-20 Eylül'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhasının, ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 5-20 Eylül'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhasının, ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 5-20 Eylül'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016'dan itibaren gerçekleştirilen Dynamic Front serisi tatbikatlara Türkiye'nin başından beri katıldığı belirtildi.

Tatbikata katılan ülke topçu unsurlarını çok uluslu harekata yönelik hazırlamak ve çok uluslu birliğin eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacını taşıyan Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın iki safha olarak planlandığı kaydedilerek, Türkiye'nin 29 Nisan-23 Mayıs'ta Almanya ve Polonya'nın ev sahipliğinde icra edilen tatbikatın birinci safhasına katıldığı hatırlatıldı.

Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhasının, ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye (200 personel ve 80 araç), ABD (260 personel ve 95 araç) ve İspanya Silahlı Kuvvetleri (81 personel ve 20 araç) unsurlarının katılımı ile 5-20 Eylül'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edileceği bildirildi.

Açıklamada, müşterek eğitim ve provaların 5-12 Eylül'de yapılacağı, 14-17 Eylül'de tatbikatın fiili bölümünün icra edileceği ve tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün 16 Eylül olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Dynamic Front 2021 Tatbikatı'nın ikinci safhası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-20 Eylül'de yapılacak - Haberler
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