Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da
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Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da

Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı.

Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı.

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, Troyes takımından Dylan Saint-Louis'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Sol açık mevkiinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Hatayspor kampına katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yeni transfer Dylan Saint-Louis ile online görüşme gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi. - HATAY

Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da
Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da
Dylan Saint-Louis, Hatayspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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