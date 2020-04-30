Dying Light için Hellraid İçeriği Duyuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dying Light için Hellraid İçeriği Duyuruldu

Satışa sunulduğu günün üzerinden beş yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, Techland Dying Light için içerik desteğini tam gaz devam ettiriyor.

Dying Light için Hellraid İçeriği Duyuruldu
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

Satışa sunulduğu günün üzerinden beş yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, Techland Dying Light için içerik desteğini tam gaz devam ettiriyor. Oyunun Youtube kanalı üzerinden, yeni Hellraid içeriğinin duyurusu yapıldı.

Techland tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, afetzedeler yaşanan tuhaf bir güç kesintinin nedenini araştırırken Tower'ın bodrum katında eski bir atari salonu cihazı bulmaları ile başlıyor. Afetzedeler cihazı, gerçek doğasından haberdar olmaksızın kaptıkları gibi üst kata çıkarıyorlar ve bütün her şey de bu şekilde patlak veriyor.

Hellraid ile Dying Light Oyuncularına Neler Sunulacak?

Hellraid, ücretli olarak satılacak. Henüz tam tarihi belli olmasa da PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için bu Yaz mevsiminde yayınlanması bekleniyor. İçerik, Techland tarafından geliştirilen ama hiçbir şekilde satışa sunulmamış olan aynı isimli birinci kişi fantastik türdeki bir oyuna dayalı olacak. Dying Light oyunun haritası, bertaraf edilmeyi bekleyen yeni düşmanlar ile dolu bir zindan bölgesinin eklenmesi ile daha da genişleyecekken bu içerik ile oyuna yeni çeşit silahlar da eklenecek. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınız ile oynamanız mümkün olacak.

Techland şu an için daha başka bir detay vermiş değil ama merak edilen detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı söylenmiş. Bununla birlikte, duyuruya özel olarak kısacık bir fragman yayınlanmış. Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haber
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Haber
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haber
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haber
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haber
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Dying Light için Hellraid İçeriği Duyuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 13:57:59. #1.14#
title