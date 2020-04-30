Dying Light için Hellraid İçeriği Duyuruldu Satışa sunulduğu günün üzerinden beş yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, Techland Dying Light için içerik desteğini tam gaz devam ettiriyor.

Satışa sunulduğu günün üzerinden beş yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, Techland Dying Light için içerik desteğini tam gaz devam ettiriyor. Oyunun Youtube kanalı üzerinden, yeni Hellraid içeriğinin duyurusu yapıldı.

Techland tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, afetzedeler yaşanan tuhaf bir güç kesintinin nedenini araştırırken Tower'ın bodrum katında eski bir atari salonu cihazı bulmaları ile başlıyor. Afetzedeler cihazı, gerçek doğasından haberdar olmaksızın kaptıkları gibi üst kata çıkarıyorlar ve bütün her şey de bu şekilde patlak veriyor.

Hellraid ile Dying Light Oyuncularına Neler Sunulacak?

Hellraid, ücretli olarak satılacak. Henüz tam tarihi belli olmasa da PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için bu Yaz mevsiminde yayınlanması bekleniyor. İçerik, Techland tarafından geliştirilen ama hiçbir şekilde satışa sunulmamış olan aynı isimli birinci kişi fantastik türdeki bir oyuna dayalı olacak. Dying Light oyunun haritası, bertaraf edilmeyi bekleyen yeni düşmanlar ile dolu bir zindan bölgesinin eklenmesi ile daha da genişleyecekken bu içerik ile oyuna yeni çeşit silahlar da eklenecek. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de kooperatif desteği sayesinde arkadaşlarınız ile oynamanız mümkün olacak.

Techland şu an için daha başka bir detay vermiş değil ama merak edilen detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı söylenmiş. Bununla birlikte, duyuruya özel olarak kısacık bir fragman yayınlanmış. Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.