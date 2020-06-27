Dying Light Hellraid İçeriğinin Tarihi Duyuruldu Techland, Dying Light için indirilebilir içerik desteğini sürdürmeye devam edecek. Geliştirilme aşamasında olan Hellraid için çıkış tarihi en nihayetinde netlik kazandı.

Techland, Dying Light için indirilebilir içerik desteğini sürdürmeye devam edecek. Geliştirilme aşamasında olan Hellraid için çıkış tarihi en nihayetinde netlik kazandı. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan içerik için 23 Temmuz 2020 tarihine bir işaret koyun.

Techland tarafından geliştirilen ama asla satışa sunulmayan aynı isimli birinci kişi fantastik türdeki bir oyuna dayalı olacak Hellraid, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde duyurulmuştu. Hikayesine göre afetzedeler yaşanan tuhaf bir güç kesintinin nedenini araştırırken Tower'ın bodrum katında eski bir atari salonu cihazı bulmaları ile başlıyor. Afetzedeler, gerçek doğasından haberdar olmaksızın, cihazı kaptıkları gibi üst kata çıkarıyorlar ve başka bir diyara kapının açılması ile beklenmedik olaylar da patlak veriyor.

Dying Light Hellraid İçeriğinin Detayları Paylaşıldı

Hellraid içeriğiyle birlikte Harran şehrinin sokaklarını arkamızda bırakacak ve Hell'in hizmetkarları ile istila edilen uhrevi bir kaleye ziyarette bulunacaksınız. Yepyeni şeytani düşmanlara karşı mücadele edeceğiniz hikayede ortaçağ kılıçları, baltalar ve çekiçler gibi yeni silahlar kullanacaksınız.

Techland tarafından verilen detaylara göre yeni bir oyun modu da söz konusu. Bu moda göre şeytanların istilası altında olan zindanlar boyunca yeteneğe dayalı çatışmalara gireceksiniz. Her ziyaretinizde ek ödüller alabilecek ve seviyeniz yükseldikçe, Harran şehrinde de kullanabileceğiniz yeni silahlar açabileceksiniz.

Tercihen dört kişiye kadar kooperatif olarak da oynayabileceğiniz Hellraid içeriği için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir