Dying Light 2: Stay Human Hakkında Birçok Yeni Bilgi Ortaya Çıktı
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Dying Light 2: Stay Human Hakkında Birçok Yeni Bilgi Ortaya Çıktı

Dying Light 2: Stay Human Hakkında Birçok Yeni Bilgi Ortaya Çıktı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Dying Light 2'nin yayınlanmasına sadece birkaç ay kaldı.

Dying Light 2'nin yayınlanmasına sadece birkaç ay kaldı. Techland, 'un bireysel ekip üyelerinin oyunun geliştirme süreci hakkında konuştuğu başka bir bölümünde oyunlarının daha fazla ayrıntısını . Bu sefer geliştiriciler, şehrin sokaklarında yüzleşmemiz gereken canavarlara odaklandı. Olumsuzluklara geçmeden önce yeni oynanış görüntülerinde gördüklerimizi anlatmak yerinde olacak.

Yeni video, kahramanın Aiden Caldwell ve müttefikinin zombiler tarafından istila edilen bir hastaneye gizlice girdiği sahneler sundu. Amaçları, enfeksiyon durumunu gösteren özel bileklikler elde etmek. Görüntüler esas olarak gizlilik unsurlarını tanıttı.

Dying Light 2'de sunulan görev sırasında bu tür sekansların dinamiklerini kullanabileceğiz. Tehlike altındaki Aiden çömelmek zorunda kaldığında ve bunu son derece sessiz bir şekilde yapmak zorunda olduğunda, bunu genellikle çevreyi kullanarak yapacak. Dying Light 2'nin baş tasarımcısı Tymon Smektala, gün boyunca birçok binanın düşmanlarla dolup taşacağını ve hazırlıksız giren herkese kesin bir son vereceğini vurguladı, ancak gizlilik mekanikleri, düşmanları fark edilmeden gizlice geçebileceğimiz noktaya kadar geliştirildi.

Gelelim zombilere. Yayın sırasında geliştiriciler bu isimden dikkatli bir şekilde kaçındı. Teknik açıdan haklılar. Düşmanlarımız ölümsüz değil, hasta insanlar. Bununla birlikte, görünüşleri ve hareket biçimleri, klasik zombilerin pop kültürü imajını aldatıcı bir şekilde andırıyor. Oyunda birkaç tür canavar olacak:

Volatile: Hızlı ve çevik, ancak herhangi bir özel beceriye sahip değil;

Biter: Güneş ışığıyla zayıflamış uçucu, klasik yavaş zombiye benzer;

Demolisher: Büyük ve güçlü, nesneleri fırlatabilir;

Renevant: Sırtında sivri uçlar bulunur;

Banshee: Yukarıdan atlayarak saldırır, vücudunun geri kalanıyla orantısız büyük pençelere sahip.

Howler: Geri kalan enfekte olanları varlığımız konusunda uyarabilir.

Gösterinin sonunda, ekibin bir sonraki bölümde dövüş stilleri, işçilik ve DL oyunlarını rekabetten ayıran yön hakkında ayrıntılı bilgi vereceği açıklandı. Ayrıca parkur mekaniğine daha yakından bakacağız.

Dying Light 2, 7 Aralık'ta PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

Kaynak: Turkmmo

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