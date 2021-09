Dying Light 2 Stay Human'daki Silahlar Detaylandırıldı

Techland, Dying Light 2 Stay Human'daki silahlar ile ilgili bazı detayları açıkladı.

Yakın zamanda çıkış tarihi ertelenen zombi temalı açık dünya RPG türündeki Dying Light 2 Stay Human hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geliştirici ve yayıncı firma Techland tarafından yayınlanan üçüncü geliştirici günlüğü videosu Dying Light 2 Stay Human'daki silahlar için çeşitli bilgiler içeriyor.

Videodaki bilgilere göre, Dying Light 2 Stay Human'da 200'den fazla silah yer alacak ve el yapımı silahlar ağırlıkta olacak. El yapımı silahların hazırlanması kolay olacak fakat diğerlerine göre daha çabuk bozulacak veya kırılacaklar. Kullanıma hazır düşük kalite silahlar oyun boyunca karşımıza çıkabilecek. Yüksek kalitede olanları bulmak ise daha zor olacak. Genel olarak oyun boyunca silah üretimi için gerekli parçaları toplayıp el yapımı silahlar ile ilerleyeceğiz.

Öte yandan, özel düşmanlara karşı sadece bazı silahlar işlev görecek. Bu silahlar modifiye edilebilir özellikte olacak. Kısaca, Dying Light 2 Stay Human'ın dünyasındaki zorluklara karşı birbirinden farklı şekilde ve kullanımda silahlar olacak.

Dying Light 2 Stay Human Çıkış Tarihi Yine Ertelendi

Dying Light 2 Stay Human, son ertelemenin ardından 4 Şubat 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Normalde oyunun 7 Aralık 2021'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak test etme, hataları giderme ve cilalama amacıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ertelemeyle birlikte Techland CEO'su Pawel Marchewka topluluk, hayranlar ve oyuncularla daha şeffaf ve dürüst iletişim kurma sözü vermişti. Bu doğrultuda, Ekim ayında içerik üreticiler ve oyun basını ilk kez Dying Light 2 Stay Human'ı deneyim edecek ve ilk izlenimlerini aktaracaklar. Geliştirici stüdyo buna ek olarak bu ayın sonuna doğru oyunla ilgili "heyecan verici bir gelişme" paylaşacağını da belirtmişti.

