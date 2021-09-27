Dying Light 2 Nintendo Switch'e geliyor

Hayatta kalma korku oyunu, cloud büyüsü sayesinde Nintendo'nun el sisteminde oynanabilir olacak. Oyunun yeni nesil kapasitesine ve boyutuna rağmen, Control ve Assassin's Creed Odyssey gibi diğer büyük oyunlar da cloud üzerinden Switch'te aktif olacak.

Nintendo UK mağazasındaki bir liste, oyunun Şubat 2022'de piyasaya sürüldükten sonra, oyuncuların "oynamak için istikrarlı ve kalıcı bir internet bağlantısı gerektiğinden" bağlantının yeterince hızlı olduğundan emin olmak için "oyunu sınırlı sürede test etmek için ücretsiz bir başlatıcı uygulaması indirilebileceğini" söylüyor.

İlgili haberler de, orijinal oyunun bir bağlantı noktası olan Dying Light: Platinum Edition'da 19 Ekim 2021'de Switch'e geliyor.

Dying Light 2 Stay Human, 4 Şubat 2022'de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve Nintendo Switch için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

DYING LIGHT NINTENDO SWITCH TANITIM FRAGMANI

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