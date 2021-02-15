Dying Light 2'nin Xbox'a özel olarak çıkacağı iddia edildi

İddiaya göre Microsoft, Dying Light 2'nin yayınlayıcısı olan Techland'i satın almak için girişimlere başladı. Xbox sahiplerini heyecanlandıran bu detayda anlaşılan Xbox Series X ve Series S için önümüzdeki süreçlerde bolca oyun göreceğiz. Dying Light 2 çıkış tarihi belli oldu mu?

Xbox'ın yetkili isimlerden Phill Spencer'ın Game Pass sistemine ne kadar ağırlık verdiği oyuncular tarafından biliniyor. Spencer yapmış olduğu açıklamada amaçlarının konsol satmaktan ziyade Game Pass kullanıcı sayısını arttırmak olduğunu dile getirmişti.

DYING LIGHT 2'NİN XBOX'A ÖZEL OLARAK ÇIKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Son çıkan yeni nesil oyun fiyatlarından sonra Game Pass'in oyuncular için çok makul bir hale geldiğini de söyleyebiliriz. PS5 satın alan bir oyuncu her oyun için 600-800 TL arası ücretler ödemesi gerekecek. Şu şartlarda bunun mümkün olmadığını düşünürsek Xbox'ın sunmuş olduğu olanaklar oyunseverlere çok daha cüzi geldiğini söyleyebiliriz. Söz konusu Gamepass aboneliği olduğu zaman 50-60 TL'lik bir miktar ile 200'e yakın bir oyun oynama fırsatı elde etmiş olacağız.

XBOX SERIES X VE SERIES S İÇİN MÜJDELİ HABER

Xbox'ın patronu Spencer da bu durumdan ötürü Game Pass için daha fazla oyun stüdyosu almak istediklerini açıkladı.Spencer aldıkları bu stüdyolar sayesinde 1. parti oyunların sayısını daha da arttırmak istediklerini ve çok oyunculu yapımlar yerine tekli oynanabilen yapımlara yönelmek istediklerini söyledi.

Anlaşılan o ki Spencer bu nesilde Game Pass ile PS5'i geride bırakmayı hedefliyor.

DYING LIGHT 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:



OS: Windows® 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit/ Windows® 8.1 64-bit

Processor: Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz/ AMD FX-8320 @3.5 GHz

Memory: 4 GB RAM DDR3

Hard Drive: 40 GB depolama alanı

Graphics: NVIDIA GeForce® GTX 560/ AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM)

DirectX®: Version 11

Sound: DirectX uyumlu

Önerilen:

OS: Windows 7 64-bit/ Windows® 8 64-bit/ Windows® 8.1 64-bit

Processor: Intel Core™ i5-4670K @3.4 GHz/ AMD FX-8350 @4.0 GHz

Memory: 8 GB RAM DDR3

Hard Drive: 40 GB depolama alanı

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780/ AMD Radeon™ R9 290 (2GB VRAM)

DirectX: Version 11

Sound: DirectX uyumlu