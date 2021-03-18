Dying Light 2 ile ilgili bilgiler basına sızmaya devam ediyor
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Dying Light 2 ile ilgili bilgiler basına sızmaya devam ediyor

18.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:53
Dying Light 2 ile ilgili bilgiler basına sızmaya devam ediyor

Geliştiricisi Techland olan Dying Light 2 süresiz olarak ertelenmişti. Oyun ile ilgili daha zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilirken Dying Light 2 üzerine yeni özellikler katarak gelmeye hazırlanıyor.

Techland tarafından tasarlanan Dying Light 2 süre sınırı verilmeden ertelenmişti. Oyunun geliştiricileri bu ekip oyununun bi müddet daha zamana ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Dying Light 2, ilk oyununa bakarak bu oyununda daha zengin içerikler sunarak gelmesi bekleniyor. Uzun süredir yapım aşamasında olan oyun hakkında yeni bilgiler duyuldu. Dün oyunun resmi Twitter hesabından kısa bir içerik yayınlandı. Bu içerik fragmanında bir de tarih belirtildi.

Dying Light 2 geliştirici güncellemesi 17 Mart'ta sonunda buluşacağız gibi geliyor.

Yayınlanan kısa fragmanda tarih olarak 17 Mart verildi. Beklenene göre de 17 Mart'ta oyunun son halini oyunseverler için sunacaklar. Oyun uzun zamandır gelişim aşamasında ve süresiz olarak ertelenmesinin ardından oyun ile ilgili küçük bir paylaşımbile yapılmamıştı. Techland'ın bu sessizliğini önümüzdeki hafta bozması planlanılıyor.

Techland, 2021'in başında da izleyicilere minik bir fragman yayınlamıştı. Yayınlanan o fragmanda kullanıcılara bir de mesaj vardı: 2021'de hazır olmaları gerekmeleri vurgulandı. Oyunun henüz daha bir çıkış tarihi yok fakat bu yıl içerisinde çıktığını düşündüğümüz zaman Techland'ın da buna göre bir çıkış tarihi vermesi bekleniliyor.

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