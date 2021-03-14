Dying Light 2 geliştirme süreci ile ilgili yeni bilgiler geliyor

Dying Light 2, Techland tarafından ertelenmişti. Geliştirici ekip oyunun zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. ilk oyunun üzerine yeni özellikler ekleyerek gelmesi planlandığı belirtilmişti. Uzun süredir geliştirilen oyun ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Oyunun resmi Twitter hesabından kısa bir fragman yayınlandı. Bu kısa fragmanla beraber bir tarih verildi.

Yapılan Twitter paylaşımında: "Dying Light 2 geliştirme süreci hakkında sizinle paylaşacak birkaç sözümüz var. Önümüzdeki Çarşamba bizimle olacağınızdan emin olun. Önce görmek ister misin? sunucumuza şimdi şu adresten katılın" dendi.

Fragmanla beraber 17 Mart tarihini bekleyin dendi. Tahminlere göre bu tarihte oyunun geliştirme süreci hakkındaki son durumunu oyuncular ile paylaşacaklar.

Oyunun henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Techland'ın yakın bir zamanda bir çıkış tarihi vermesi bekleniyor.

Kaynak: Playerbros