Dying Light 2 adına ilginç detaylar açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dying Light 2 adına ilginç detaylar açıklandı!

Dying Light 2 adına ilginç detaylar açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dying Light 2 adına ikinci bir Ask Me Anything ( AMA ) videosu yayınlandı. Bu sefer çok daha fazla bir detaya ışık tutuyor. İlgi çekici yanıtların hepi haberimizde.

Dying Light 2 adına ikinci bir Ask Me Anything ( AMA ) videosu yayınlandı. Bu sefer çok daha fazla bir detaya ışık tutuyor. İlgi çekici yanıtların hepi haberimizde.

Bildiğiniz üzere oyununun geliştiricisi daha önce de Nisan ayının bitimine doğru Ask Me Anything ( AMA ) videosunu paylaştı. Paylaşılan video ile beraber hayranların oyun ile alakalı merak ettikleri soruların birçoğu yanıtlandı. Bugün yayınlanan yeni bir videoyla beraber ise oyun adına çok daha fazla bir şekilde detaylara ışık tutuyor. Oyuncuların, oyununun ilk oyunla olan bağlantısını, gruplarını, seçimlerini ve dünyasını anlamansını sağlıyor. Gelin hep beraber oyun hakkında paylaşımı yapılan yeni ayrıntılara göz atalım.

Dying Light 2 Geliştiricisi Techland'dan Göz Alıcı yanıtlar

Hayranlar tarafından gelen bazı sorulara oldukça merak uyandıracak bir şekilde yanıtlar da gelid. Gelen ilk sorulardan biri, ikinci oyunun baş karakteri olan Aiden'ın gelişimine etkisi merak ediyordu. Çünkü ilk oyunun yıldız karakteri Crane'den çok daha kararsız ve heyecanlı bir görünümü vardı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dying Light 2 adına ilginç detaylar açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:31:57. #1.13#

title