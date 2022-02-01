DyDo Drinco Turkey'e rekabet soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
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DyDo Drinco Turkey'e rekabet soruşturması açıldı

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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DyDo Drinco Turkey'e rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ'nin Rekabet Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketin mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Rekabet Kurulu, Müzakere, Turkey, Ekonomi, Haber

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