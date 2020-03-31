DxOMark'ın Lideri Değişti! İşte Listenin Zirvesindeki Model Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan P40 Pro yapılan testler sonrasında DxOMark sıralamasının zirvesine yerleşti.

Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan P40 Pro yapılan testler sonrasında DxOMark sıralamasının zirvesine yerleşti.

Huawei P40 Pro Listenin Başında!

DxOMark tarafından kamera performansı testine tabi tutulan P40 Pro, aldığı puanlar ile birlikte listenin birinci sırasına yerleşti. İşte yeni modelin kamera performansına ait merak edilen detaylar.

Arka kameradan başlarsak P40 Pro, fotoğraf testinde 140 puan ve video testinde 105 puan aldı. Her iki testin sonucunda oluşturulan nihai skor ise 128 puan oldu. Ön kamerada ise fotoğraf testinde 108 puan ve video testinde 95 puan alan modelin nihai skoru ise 103 puan oldu.

Huawei P40 Pro bu skorlarla birlikte hem ön kamerada hem de arka kamerada listenin zirvesine yerleşti.

Arka kamera için listenin ilk beşi şu şekilde:

128 - Huawei P40 Pro

124 - Oppo Find X2 Pro

124 - Xiaomi mi 10 Pro

123 - Huawei Mate 30 Pro 5G

122 - Honor V30 Pro

Ön kamera için listenin ilk beşi şu şekilde:

103 - Huawei P40 Pro

100 - Huawei Nova 6 5G

99 - Samsung Galaxy Note 10+ 5G

98 - Asus Zenfone 6

97 - Samsung Galaxy S10 5G

Tabii tam da bu noktada Huawei P40 Pro Plus modelinin henüz teste sokulmadığını göz önüne almak gerekiyor. Söz konusu model daha iyi kamera bileşenlerine sahip ve listenin sınırlarını daha fazla zorlayacaktır.

Peki siz bu skorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.