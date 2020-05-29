DxOMark - En İyi Kameralı Akıllı Telefonlar (2020) DxOMark, on yıldır kameraların yeteneklerini, geçtiğimiz yıldan bu yana da akıllı telefonların ses kalitesini test ediyor. Akıllı telefon kamera testi denildiğinden akla ilk gelen isimlerden DxOMark, testleri daha da

DxOMark, on yıldır kameraların yeteneklerini, geçtiğimiz yıldan bu yana da akıllı telefonların ses kalitesini test ediyor. Akıllı telefon kamera testi denildiğinden akla ilk gelen isimlerden DxOMark, testleri daha da detaylandırdı. İşte DxOMark'a göre en iyi kameralı ve ses kalitesine sahip akıllı telefonlar

En İyi Kameralı Telefonlar

2008 yılından bu yana akıllı telefonları, lensleri ve kameraları test eden bağımsız şirket DxOMark, testlerini detaylandırdı. Genel tablo yerine daha bilgilendirici bir tablo karşımızda. Ana kamera için standart mod, geniş açılı çekim, gece modu, yakınlaştırma kalitesi, portre modu ve video kaydı olmak üzere altı kategori görüyoruz. Aşağıda da göreceğiniz üzere, Huawei P40 Pro dört kategoride liderliği alıyor.

Standart Mod:

Huawei P40 Pro

Honor 30 Pro Plus

Huawei Mate 30 Pro 5G

Geniş Açıda Çekim:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Note10 Plus

Huawei P40 Pro

Gece Modu:

Huawei P40 Pro

Honor V30 Pro

Honor 30 Pro Plus

Zoom Kalitesi:

Huawei P40 Pro

Xiaomi mi 10 Pro

Portre Modu:

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Honor V30 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra

Video Kaydı:

Huawei P40 Pro

HONOR 30 Pro Plus

Xiaomi mi 10 Pro

En İyi Ses Kalitesine Sahip Telefonlar

Huawei P40 Pro, Huawei Nova 6 5G ve Samsung Galaxy S20 Ultra, fotoğraf modunda selfie çekimlerinde lider gözüküyor. Video kaydında Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G en iyiler arasında.

Telefonların ses kalitesi de iki kategori de ölçülmüş: oynatma ve kayıt. Video oynatmada Xiaomi mi 10 Pro, Huawei Mate 20X ve Oppo Find X2 Pro, ilk üç model olurken; Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi mi 10 Pro en iyi mikrofona sahip akıllı telefonlar arasında görülüyor.