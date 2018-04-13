Dvorkoviç Trump'ın "Twitter Siyasetini" Eleştirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, ülkeler arasındaki ilişkilerin, "okyanusun ilerisindeki kişilerin sabah uyandıklarında sahip oldukları ruh haline bağlı olmaması gerektiğini" ve Rusya'nın bu tür riskleri üstlenmeye hazır olmadığını söyledi.

Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Her türlü işbirliği güven istiyor, güven olmadan ileriye gitmek imkansız. Okyanusun ilerisindeki kişilerin sabah hangi ruh haliyle uyandıklarına ve bir sonraki sabah akıllarına ne geleceğine bağlı olamayız" diye uyardı.

Dvorkoviç, "Biz üzerimize bu tür riskleri alamayız. Bu soru Avrupa'nın iş sektörüne ait. Avrupa önceden uygulanan yaptırımlara dahil oldu. Peki ne oldu? Bundan birşey elde ettiler mi? Aksine çok şey kaybettiler" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" paylaşımıyla başlayan polemik, Suriye gerginliğinin küresel düzeyde yayılmasına ve etkili olmasına yol açmıştı. - Moskova