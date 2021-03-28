Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Düziçi Hükümet Konağı önünde gerçekleşen programda, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve Kuvaiye Millliye Derneği Başkanı Tamer Yeşil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar daha sonra Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dualar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:42:30. #1.15#
title