Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı
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Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

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Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Düziçi Belediyesi önünden Demokrasi Meydanı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalardan sonra bando takımı tarafından gösteri sunuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen kurtuluş töreni gösterilerden sonra sona erdi.

Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde her yıl yapılan şehitlik ziyareti, şehir stadyumundaki etkinlikler ve diğer programlar korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildi.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen kurtuluş etkinliklerinin bugüne alındığı belirtildi. - OSMANİYE

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı
Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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