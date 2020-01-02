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Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamındaki 'Düve Alım Desteği' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

02.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:43
Düziçi'nde yetiştiricilere düve alım desteği bilgilendirmesi

'nin ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamındaki 'Düve Alım Desteği' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Düziçi Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, şartları uygun olan yetiştiricileri başvuru yapmaya davet edip, bu projenin bütün çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Daha sonra programa katılan veteriner hekimlere, köy ve mahalle muhtarlarına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Düve Alım Desteklemesiyle ilgili sunum yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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