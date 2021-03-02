Düziçi'nde yeni devlet hastanesi yapımına başlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 100 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı, temel çukuru açma çalışmasıyla başladı.

İrfanlı Mahallesi'nde 30 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin temel çukurunun açılması nedeniyle Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, il genel meclis üyeleri ve belde belediye başkanlarının katılımıyla tören düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, Düziçi Meslek Yüksekokulu yanında tahsis edilen hastanenin 100 yatak kapasitesine sahip olacağını, 150 yatağa kadar çıkabilecek şekilde projelendirildiğini belirtti.

Akdağ, "6 kattan oluşacak yeni hastane önümüzdeki yılların ihtiyacını karşılayacak. Yeni kadroların açılarak ilçemizde bulunmayan bölümler de vatandaşlarımıza hizmet sunulacak. Ayrıca 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de hastane binasında yer alacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek