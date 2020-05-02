Düziçi'nde Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Düziçi Ülkü Ocakları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.

Düziçi Ülkü Ocakları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.

Toplanan bağışlarla hazırlanan 40 ramazan kolisi ve 300 ekmek, daha önceden muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ailelerin evlerine teslim edildi.

Düziçi Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Hüseyin Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA