Düziçi'nde trafik denetimleri
Düziçi ilçesinde 2020 yılının ilk 4 ayında yapılan trafik denetimlerinde, 623 motosiklet sürücüsüne 257 bin 939 lira ceza uygulandı.
16.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:12
Düziçi ilçesinde 2020 yılının ilk 4 ayında yapılan trafik denetimlerinde, 623 motosiklet sürücüsüne 257 bin 939 lira ceza uygulandı.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı ocak-nisan ayları arasında yaptıkladı denetimlerde 623 motosiklet sürücüsüne ceza uyguladı.
Denetimlerde 161 motosiklet trafikten men ederken, 56 kişiye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA