DÜZİÇİ'NDE ORMAN YANGINI
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DÜZİÇİ'NDE ORMAN YANGINI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında dağlık alanda 3 noktada çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

12.09.2020 07:46 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:54

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Nacar Yaylası yakınlarında dağlık alanda 3 noktada çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

İlçenin yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Yenifarsak köyü Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. 3 noktada başlayan yangına arazinin dağlık olması nedeniyle havadan müdahale edildi. Ekipler, ayrıca iş makineleriyle yangın çevresini çember alttına alarak dışarı taşmasını önledi. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını öğrenildi.

DÜZİÇİ'NDE ORMAN YANGINI

Kaynak: DHA

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