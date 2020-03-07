Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Düziçi ilçesi Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

07.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:50
Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

ilçesi Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından 8 Mart dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Atatürk ve Demokrasi Meydan'ında bir araya gelen öğrenciler, kadınlara karanfil verdi.

Tarihteki bazı kadın kahramanların hayatlarının anlatıldığı etkinlik, kadına şiddet adlı müzikal gösterinin ardından sona erdi.

Etkinlikte, kadına şiddetle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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