Düziçi'nde öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Düziçi ilçesi Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Düziçi ilçesi Haruniye Ortaokulu öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Atatürk ve Demokrasi Meydan'ında bir araya gelen öğrenciler, kadınlara karanfil verdi.
Tarihteki bazı kadın kahramanların hayatlarının anlatıldığı etkinlik, kadına şiddet adlı müzikal gösterinin ardından sona erdi.
Etkinlikte, kadına şiddetle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: AA